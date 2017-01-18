التحالف يقصف مواقع للحوثيين في صنعاء

اليمن: الجيش يتقدّم في نهم ويُصادر أسلحة

عدن - وكالات: واصل الجيش اليمني والمقاومة الشعبية تقدّمهما في مديرية نهم بمحافظة صنعاء وتمكنا أمس من دحر ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، واستعادة أسلحة ثقيلة بينها صواريخ. وصرّح مصدر عسكري بأن وحدات الجيش تمكنت من تحرير تبتي "دوه" و"العياني"، الإستراتيجيتين ودحر الميليشيا الانقلابية من عدة مواقع بإسناد جوي من طيران التحالف العربي. مضيفاً أن الميليشيات تكبّدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. من جانبه، كشف الناطق الرسمي لمقاومة صنعاء، عبد الله الشندقي،عن استعادة الجيش أسلحة ثقيلة ومخازن أسلحة كانت الميليشيا تركتها بعد فرارها من المواقع التي حررها الجيش في مديرية نهم. لافتاً إلى أن هذه الأسلحة تتضمّن مجموعة صواريخ من نوع "زلزال" مع منصات الإطلاق، وأربعة أطقم مع رشاشات عيار23، إضافة إلى أسلحة خفيفة، مع ذخائر متنوعة.

وأكد أن المعارك متواصلة وسط تقدّم الجيش وانهيار صفوف الميليشيات "التي تعيش لحظاتها الأخيرة في محيط العاصمة صنعاء". وكانت قوات الجيش الموالية للحكومة "الشرعية" قد أعلنت الاثنين، سيطرتها على جبال حلبان ورشح والجروف والتوجيه ومواقع أخرى بعد معارك مع الحوثيين في مديرية نهم، البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء. في الإطار ذاته شنّت مقاتلات التحالف العربي، غارات جوية على مواقع عسكرية يمنية يسيطر عليها الحوثيون والقوات الموالية للمخلوع، في صنعاء. وقالت مصادر محلية: إن مقاتلات التحالف قصفت جبل النهدين المطل على دار الرئاسة جنوب صنعاء، ومعسكر العرقوب في منطقة خولان جنوب شرق صنعاء، دون أن تتضح على الفور الخسائر التي خلفها القصف.