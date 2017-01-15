إحباط عملية إرهابية في عدن وحضرموت

اليمن: الحكومة ترفض المساس بصلاحيات هادي

عدن - وكالات-

قالت مصادر سياسية محلية رفيعة إن الحكومة اليمنية الشرعية لم تتسلم حتى اللحظة٬ أي مشاريع خطط من قبل المبعوث الأممي إلى اليمن٬ إسماعيل ولد الشيخ أحمد٬ بشأن حل الأزمة اليمنية. وأكدت المصادر أنه من المتوقع أن يصل ولد الشيخ إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن٬ في غضون الأسبوع الجاري. وذكرت المصادر أن الحكومة تقدمت بملاحظاتها إلى المبعوث الأممي وتنتظر منه أي مقترحات تتوافق وملاحظاتها والمرجعيات الثلاث المقرة أممياً٬ وهي قرارات مجلس الأمن الدولي٬ والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية٬ ومخرجات الحوار الوطني الشامل. وقال مصدر مقرب من الرئاسة اليمنية للشرق الأوسط إن الحكومة الشرعية حريصة على علاقات متميزة وتعاون بناء مع الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن٬ ولكنها تنتظر منه خطوات عملية في اتجاه إنهاء الانقلاب وليس شرعنته. مؤكداً أن أي مشاريع حلول لا تضع في حسبانها نزع سلاح الميليشيات المسلحة (الحوثي- صالح)٬ والانسحاب من المدن٬ والإقرار الكامل بقرارات مجلس الأمن الدولي٬ وتنفيذها على أرض الواقع٬ فلا نقول إنها مرفوضة٬ ولكنها لن تجد طريقاً للتنفيذ٬ لأن الشعب اليمني سيرفضها٬ وهو الذي يعاني الويلات من تصرفات الميليشيات في مختلف المحافظات اليمنية.

وتمكنت قوات الجيش والمقاومة الشعبية في اليمن أمس من تحرير عدة مواقع من قبضة الحوثيين والقوات الموالية للمخلوع علي عبدالله صالح، في محافظة الجوف وقالت مصادر في المقاومة الشعبية إن قوات الجيش والمقاومة هاجمت مواقع "ميليشيا" الحوثي وصالح بمنطقة المتون، وتمكنت من تحرير عدة مواقع، وتقدمت نحو منطقة سوق الإثنين. إلى ذلك أحبطت قوات الجيش اليمني عملية إرهابية في بلدة الشحر بحضرموت شرق عدن أمس وقالت مصادر عسكرية يمنية "إن قوة خاصة من قوات النخبة في حضرموت تمكنت من إحباط علمية انتحارية قبل تنفيذها بساعات، من قبل تنظيم القاعدة الإرهابي، كانت معدة لاستهداف حاجز أمني في بلدة الشحر". وقالت شرطة عدن في بيان لها إن مسلحين خارجين عن القانون هاجموا إدارة البحث الجنائي لمحاولة إخراج سجناء. وأوضحت أن المهاجمين قاموا بمحاصرة مركز شرطة كريتر. وأضافت أن الاشتباكات تجددت بين قوات الأمن ومسلحين في مدينة خور مكسر بمحافظة عدن، ما أوقع قتلى وجرحى في صفوف الطرفين، وفق مصادر. وقد توقفت حركة السير في المنطقة وأغلقت المحال التجارية والمؤسسات، وتعطلت الدراسة في كليات جامعة عدن بسبب كثافة الاشتباكات.