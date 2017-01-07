مقتل 41 حوثياً بينهم قائد محور في صعدة

اليمن: التحالف يدمّر منصة صواريخ شرق باب المندب

عدن - وكالات: حققت قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية تقدماً على مختلف جبهات القتال ضد ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بدعم من مقاتلات التحالف العربي، التي تستهدف مواقع الانقلابيين وتعزيزاتهم وتلحق بهم خسائر كبيرة في العتاد والأرواح. وشنّت مقاتلات التحالف أكثر من 20 غارة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مستهدفة مواقع ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في أكثر من موقع في اليمن. وأفادت مصادر عسكرية أن الغارات تركّزت على مواقع تحت سيطرة الميليشيات وتعزيزات تابعة لهم في كل من صعدة ولحج بالإضافة إلى تعز، حيث استهدفت مواقع في مديرية ذباب التابعة لمحافظة تعز ومعسكر العمري ودمرت منصة إطلاق صواريخ وآليات عسكرية عقب إطلاق المتمرّدين لصاروخ باليستي استهدف مواقع الجيش والمقاومة في منطقة كهبوب شرق باب المندب. وتواصل قوات الشرعية تقدمها في جبهة بيحان بمحافظة شبوة التي تشهد معارك متواصلة منذ أيام، وأعلن الجيش اليمني تمكنه من تحرير السلسلة الجبلية المطلة على وادي بيحان المطلة على خطوط إمداد الميليشيات إلى منطقة الصفراء.

وخاضت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، مدعومةً من التحالف، معارك عنيفة على جبهة علب بصعدة، موقعةً عشرات القتلى في صفوف ميليشيا الحوثي حيث قتل قائد محور الحوثيين في جبهة علب المدعو أبوطه الخولاني كما قتل معه 41 عنصراً من الميليشيات خلال الساعات الماضية.

وقالت مصادر المقاومة: إن ميليشيات الحوثي حاولت تنفيذ هجوم لاستعادة جبل مندبة، والمواقع التي تمّت السيطرة عليها في الأيام الماضية في جبهة علب شمال شرقي صعدة، لكن الجيش الوطني والمقاومة وبدعم وإسناد جوي من التحالف تمكنا من كسر الهجوم وقاما بهجوم معاكس تمّت من خلاله السيطرة على موقعين كان يتمركز فيهما المتمرّدون باتجاه منطقة سحار الشام. كما أفادت مصادر عسكرية في الجيش الوطني اليمني أن قوات الشرعية، مسنودة بقوات التحالف العربي، شنت قصفاً عنيفاً على مواقع وتجمّعات وتحصينات الميليشيات في جبهات البقع ونجران وباقم وحرض ميدي. وفي جبهة نهم شرق صنعاء، حققت قوات الشرعية تقدماً جديداً وسط استمرار المعارك الشرسة مع ميليشيات الحوثي وصالح، وسيطرت قوات الشرعية على كافة الجبال المطلة على وادي محلي وقطعت إمدادات الحوثيين إلى مسورة. وفي تعز نجحت قوات الجيش والمقاومة في دحر الميليشيات الانقلابية من عدد من المواقع الإستراتيجية والمرتفعات في مديرية مقبنة غربي المحافظة.